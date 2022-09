Olbia e Torres in campo oggi, a partire dalle 18, nel turno infrasettimanale di Serie C, valido per la 3ª giornata di campionato.

Qui Olbia. Dopo il buon pari a reti inviolate di Montevarchi, la squadra di Roberto Occhiuzzi ospita la pari punti (4) Vis Pesaro al “Nespoli” con l’obiettivo di tornare alla vittoria: non saranno del match Nanni, Secci e Palesi, in fase di recupero post infortunio, mentre considerata anche la gara ravvicinata l’allenatore dei galluresi ha annunciato un piccolo turnover, probabilmente a centrocampo e in attacco.

Al “Nespoli” arbitra Domenico Leone di Barletta.

Qui Torres. Trasferta insidiosa, invece, per la Torres, a caccia dei primi punti sul campo della “big” Cesena, tra le favorite per il salto di categoria. In tema di formazione, anche sul fronte sassarese potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’esordio casalingo di domenica, costato alla squadra di Alfonso Greco la sconfitta, la seconda del torneo, contro la matricola San Donato Tavarnelle: in difesa sarà a disposizione Carminati, al rientro dalla squalifica.

Allo stadio “Manuzzi” dirige Matteo Centi della sezione di Terni.

