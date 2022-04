La stagione dell’Olbia non è ancora terminata, ma intanto la società si porta avanti e ufficializza il primo rinnovo contrattuale, che riguarda Daniele Ragatzu.

La notizia. Arriva all’indomani del 3-1 al Grosseto e della contestuale qualificazione ai playoff di Serie C per bocca del presidente in persona. “Sono lieto di annunciare il prolungamento per un altro anno dell’accordo con Ragatzu”, ha detto oggi Alessandro Marino, lasciando intendere che la firma è arrivata prima della sfida con i maremmani, giocata ieri al “Nespoli”, e della conquista dello storico traguardo degli spareggi promozione per la Serie B.

Una motivazione in più per il quartese – come se ne avesse bisogno – per affrontare al meglio gli ultimi 90’ di campionato, nei quali Ragatzu ha dominato la scena siglando un gol, quello dell’1-0, tredicesimo personale per lui, e due assist per le reti (nell’ordine) di Udoh e Biancu.

Adesso non resta che proseguire così, a partire dal primo turno dei playoff, che vedrà Ragatzu e compagni impegnati sul campo dell’Ancona Matelica domenica 1° maggio.

