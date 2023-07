Altro rinnovo contrattuale in casa Olbia, che annuncia di aver prolungato il rapporto con Christian Arboleda in vista del prossimo campionato di Serie C.

«La società rende noto di aver prolungato il contratto del calciatore classe ’97 Christian Arboleda che disputerà la quarta stagione tra i guardiani del Faro», recita la nota ufficiale emessa stasera dal club gallurese.

Arrivato a Olbia nella stagione 2020/21, l’esterno italo-colombiano si è ritagliato subito un ruolo da protagonista, collezionando una sessantina di presenze in maglia bianca in due anni.

Dopo la mancata conferma al termine del biennio, Arboleda è tornato all’Olbia nel gennaio di quest’anno, giocando 17 delle 18 partite che mancavano alla fine del campionato e firmando 3 assist. Da cui il rinnovo, meritato, ufficializzato oggi, e il “complimenti Christian” aggiunto a fine comunicato dalla società.

