Diambo, Pompetti e Drudi, autori gli ultimi due rispettivamente dell’assist e del gol dell’1-0 dell’andata: le defezioni importanti tra le fila del Pescara non mancano, ma Max Canzi avverte i suoi.

Prudenza. “Hanno una rosa di tale livello da poter compensare qualunque assenza”, sottolinea l’allenatore dell’Olbia presentando la sfida della 12ª giornata di ritorno di Serie C, in programma domani alle 17.30 allo stadio “Nespoli”. “Quanto a noi, affrontare dopo il Modena un avversario della stessa caratura tecnica ci impedirà di adagiarsi sugli allori per la vittoria di domenica”.

Il successo sulla capolista all’ultimo turno ha riacceso i riflettori sui bianchi. “Non credo che ci sottovaluteranno”, conferma Canzi. “Ci aspettiamo una partita di grande sofferenza, ma la vittoria di Modena ha rafforzato le nostre consapevolezze e l’idea che possiamo uscire da situazioni complicate tutti insieme”.

I rientranti. Tornano a disposizione Boccia e Renault; assente, invece, Pinna, reduce dall’intervento per la riduzione della frattura al naso rimediata contro il Montevarchi.

Olbia-Pescara sarà diretta dall’arbitro Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone.

