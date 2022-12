Olbia a Pontedera per inaugurare al meglio il girone di ritorno del campionato di Serie C e chiudere il 2022 con qualche punto in più in cascina degli attuali 15. E issarsi (chissà) fuori dalla zona retrocessione prima della sosta invernale.

Domani all’“Ettore Mannucci” la squadra di Roberto Occhiuzzi proverà a vincere le resistenze della formazione toscana, allenata dall’ex Max Canzi, forte della grande voglia di tornare a un successo che manca dal 6 novembre e del recupero di Christian Travaglini e Davide Incerti, al rientro dalla squalifica. Della trasferta anche Joseph Minala dopo i problemi muscolari lamentati la scorsa settimana. «Sull’undici di partenza ho ancora qualche dubbio: la rosa è di nuovo al completo, ma mi riservo di decidere dopo la rifinitura», ha spiegato ieri, prima di partire per la Toscana, Occhiuzzi.

Di certo c’è che, con Ludovico Gelmi infortunato, in porta ci sarà Maarten van der Want. Mentre non ci sarà il nuovo acquisto Nicolò Sperotto, annunciato oggi. Il giocatore arriva in Gallura a titolo definitivo, con contratto fino al 30 giugno 2023, da svincolato, dopo la lunga militanza alla Fermana, conclusa dopo 5 anni lo scorso maggio.

Scuola Torino, l’esterno sinistro, mancino, classe 1992, sostituisce di fatto l’infortunato Davide Mordini, che dopo aver riportato una lesione del legamento crociato anteriore sinistro nel match con la Reggiana il 10 dicembre, si sottoporrà a un intervento chirurgico, con successivo percorso riabilitativo e di recupero che lo terrà lontano dai campi di calcio per il resto della stagione. Per Sperotto, 243 presenze e 3 reti tra i professionisti, tra campionati di B (vedi l’esperienza al Carpi nella stagione 2013/14) e C e coppe, è pronta la maglia bianca numero 17.

Pontedera-Olbia sarà diretto da Maria Marotta della sezione di Sapri: fischio d’inizio alle 17.30. Per la cronaca, all'andata vinsero i galluresi 1-0 con gol di Lorenzo Boganini.

