Nel silenzio stampa dell’Olbia, in prospettiva Grosseto riecheggiano le parole rilasciate dal direttore sportivo Tomaso Tatti domenica scorsa, dopo lo 0-0 interno con la Fermana.

Pronti per la trasferta. La squadra di Max Canzi affronterà domani in trasferta “il Grifone”, terzultimo in classifica. Un appuntamento, quello della 19ª e ultima giornata di andata di Serie C, da non fallire per rilanciarsi nel girone B ed evitare di complicarsi la vita scivolando in zona retrocessione. “In questo momento del campionato – ha detto Tatti – devono venire fuori gli attributi e l’unità del gruppo, tutti, chi gioca e chi no, devono dare il contributo che serve: da qui in poi troveremo avversari agguerriti e affamati di punti”. Il Grosseto è uno di questi, ma l’Olbia non deve essere da meno.

I convocati. Completata la seduta di rifinitura al “Nespoli”, Canzi ha diramato la lista dei convocati: tra i 22 giocatori che solcheranno il Tirreno si rivede Chierico, assente per problemi fisici nelle ultime due partite; restano ai box Ciocci, Arboleda, Occhioni e Demarcus.

Allo stadio olimpico “Carlo Zecchini” di Grosseto arbitra Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone: fischio d’inizio fissato per le 14.30.

