Indisponibili i lungodegenti Nanni, Secci e Palesi, più Fabbri, che ha rimediato una botta nell’amichevole di mercoledì tra la sua nazionale, il San Marino, e le Seychelles.

Out anche Finocchi, mentre rientra Emerson. “Valuteremo con lo staff tecnico se farlo giocare o meno, ma il giocatore sta bene”, dice l’allenatore dell’Olbia Roberto Occhiuzzi. E chissà che proprio il brasiliano, forte in difesa ma anche in attacco, soprattutto sulle palle inattive, non sia tra i protagonisti del match col Siena, in programma domani al “Nespoli” (ore 17.30) per la 5ª giornata del campionato di Serie C.

Una sfida che, dopo due sconfitte di fila, i galluresi devono assolutamente provare a vincere. “La classifica del Siena rispecchia il suo valore”, premette Occhiuzzi a proposito della vice capolista del girone B. “È una squadra organizzata, che ha il suo perché in ogni giocata che fa, e dico che dovremo essere bravi a limitarla e a ribattere colpo su colpo, ma anche che pure loro devono preoccuparsi di noi”.

Soprattutto se la rabbia per il brutto kappaò di Rimini si trasformerà domani in campo contro la formazione toscana dell’ex Arras in determinazione. “Gli schiaffoni di domenica sono stati assorbiti: ora, affrontiamo il Siena – aggiunge il tecnico dei bianchi – con grande cattiveria agonistica”.

Olbia-Siena sarà diretta dall’arbitro Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco.

