Scontro salvezza in piena regola domani al “Moccagatta”, dove l’Olbia affronterà l’Alessandria nell’infrasettimanale valido per la 16ª giornata di Serie C.

Piemontesi a quota 13 in classifica, a +2 sui bianchi, e dunque passibili di sorpasso. Una possibilità che carica l’ambiente gallurese. “Quella di domani è una partita contro una diretta concorrente, quindi i punti si fanno più pesanti”, sottolinea Roberto Occhiuzzi presentando il match. “Non è una finale, ma l'approccio che dovremo avere dovrà essere quello da finale: l'Alessandria è una squadra che sull'asse centrale porta molta esperienza e sa sfruttare molto bene gli errori degli avversari, mi aspetto una gara tesa che dovremo affrontare col giusto piglio e senza ansia”, aggiunge l’allenatore dell’Olbia, al momento penultima nel girone B.

Bianchi determinati a superare con un risultato importante le due sconfitte di fila contro Carrarese e Cesena, forti anche del ritorno in campo dopo la squalifica di Contini in attacco. Ma per la sfida del “Moccagatta” Occhiuzzi potrà contare anche su Zanchetta, al rientro dopo il lungo stop per infortunio, a centrocampo. La rosa più ampia non detterà, tuttavia, un ampio turnover. “Nella nostra rosa non si parla di turnover perché in campo – taglia corto Occhiuzzi – va sempre chi è nelle migliori condizioni”.

Squadre in campo alle 13: dirige l’arbitro Giorgio Bozzetto di Bergamo.

