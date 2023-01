Oltre alla rabbia per la sconfitta, che ha complicato la posizione in classifica, in zona playout, e le squalifiche di La Rosa e Biancu a centrocampo, lo scontro diretto con la Vis Pesaro ha lasciato in eredità all’Olbia anche spunti interessanti da cui ripartire.

Come svela Roberto Occhiuzzi presentando il match casalingo col Rimini. “Domenica l’atteggiamento tattico dovrà essere lo stesso visto per 80’ a Pesaro: dovremo cercare di dare pressione e meno campo possibile all’avversario per tenere lontano dalla nostra porta gli attaccanti del Rimini e più vicino alla loro porta i nostri”, ha spiegato stasera l’allenatore dei galluresi presentando la sfida della 4ª giornata di ritorno di Serie C.

“Affrontiamo una squadra forte ma ferita per gli ultimi risultati, che ha cambiato in alcune situazioni ma ha fatto un girone d’andata importante: arriveranno carichi”, avverte poi Occhiuzzi a proposito della neo promossa formazione romagnola, reduce da tre sconfitte consecutive ma con una classifica tranquilla con 31 punti, a -1 dai playoff. “Anche noi, però, siamo feriti: dispiace, perché la classifica non rispecchia quello che sta dicendo in campo l’Olbia, una squadra organizzata, pratica, a tratti piacevole da vedere”, aggiunge il tecnico. “Dobbiamo, però, essere più cattivi”.

Squadre in campo domenica al “Nespoli” alle 14.30: arbitra Domenico Mirabella di Napoli.

