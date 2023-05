Olbia, Budoni e impianti sportivi. E il Cagliari. Di questo e altro s’è parlato a Radiolina nell’ultima puntata de “L'Informatore Sportivo”: super ospite Gianni Cadoni, presidente della Figc regionale e vice presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

Reduce dalla Conferenza regionale dello sport, il massimo dirigente del calcio sardo s’è detto soddisfatto delle ultime stagioni. «A Tempio si è fatto un bilancio degli ultimi tre anni e si è parlato di futuro con l’Assessore allo Sport Biancareddu, che col suo staff ha fatto un lavoro non da poco in momenti difficili in cui imperversava il Covid – ha raccontato Cadoni – Per quanto riguarda il calcio, sotto la mia gestione il movimento sardo ha registrato sicuramente un saldo positivo, un dato importante considerato che altre regioni non possono dire lo stesso», ha poi aggiunto.

«L’impiantistica rappresenta però, purtroppo, un tasto dolente: se è vero che in ogni comunità è presente un campo da calcio, lo è altrettanto che non sempre questi campi sono in buone condizioni. Nelle grandi città, inoltre, si soffre di più: penso a Cagliari, dove il Cagliari non ha ancora una sua vera casa, ma anche a Quartu. Le leggi regionali – ha detto ancora Cadoni – vincolano all’utilizzo esclusivo degli impianti comunali quando si potrebbe aprire alla possibilità di concedere delle aree per fare campi sportivi a chi volesse investire».

Dunque, il Budoni. L’unica squadra di calcio sarda ancora impegnata sul campo con i playoff di Eccellenza. «Ha vinto la gara d’andata fuori casa contro una squadra laziale molto forte, la Boreale: al ritorno sarà comunque molto dura, ma sono convinto che possa passare il turno. Ha una società, un allenatore e una squadra importanti: il Budoni può giocarsi la D fino in fondo, e spero tanto che possa coronare un sogno che è molto voluto dal club».

Infine la Serie C, secondo campionato di calcio delle sarde, per importanza, dopo la B del Cagliari. In particolare, Cadoni ha parlato dell’Olbia e delle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente Alessandro Marino. «Vanno benissimo i fondi americani interessati a investire nel club, ma spero che la proprietà e la presidenza vengano confermate – ha sottolineato Cadoni – Otto anni consecutivi in C non rappresentano un percorso da poco, e io tifo affinché nel presidente Marino non venga mai meno la voglia di guidare l’Olbia».

Infine, il bilancio. «Se dovessi dare un voto alla stagione calcistica sarda, darei un 8: tanto per cominciare, non ci sono state interruzioni per il Covid, e ogni campionato è stato combattuto», ha spiegato il presidente della Figc regionale. Che ha concluso la sua partecipazione a “L'Informatore Sportivo” così: «Forza Cagliari per domani», con un chiaro ed esplicito riferimento all’andata della semifinale playoff tra i rossoblù e il Parma, in programma domani sera all’Unipol Domus.

