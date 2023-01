Giovedì interlocutorio per l’Olbia, tornata al lavoro al Geovillage per preparare la gara esterna di domenica contro la Vis Pesaro.

Si valutano le condizioni dell’infortunato Boganini ma anche il possibile nuovo innesto a centrocampo Besea, svincolato, classe 1997 e in forza lo scorso anno proprio alla Vis Pesaro. Quanto al resto del gruppo, rientra Bellodi dalla squalifica e il tecnico Roberto Occhiuzzi avrà l’imbarazzo della scelta un po’ in tutti i reparti, fermo restando il peso del tridente formato da Ragatzu, Nanni e Contini, che si candida in blocco a una maglia da titolare nella trasferta marchigiana.

Come l’Olbia, anche l’avversario della 3ª giornata di ritorno del campionato di Serie C è tornato al successo domenica dopo un lungo digiuno. E come l’Olbia, lotta per abbandonare prima possibile la zona calda della classifica, dove, con 19 punti, precede i bianchi a +1.

Fresca di cambio in panchina, con l’ex di turno Oscar Brevi subentrato a David Sassarini a dicembre, la Vis Pesaro fece suo il match d’andata con un gol al 90’. Una delle sconfitte più dure per i galluresi, che al “Benelli” vorranno rendere il favore ai biancorossi in uno scontro diretto che potrebbe valere il balzo fuori dai playout.

