La vittoria sull’Oro Cash Picco Lecco potrebbe rivelarsi fondamentale. Grazie al 3-1 rifilato ieri al GeoPalace alla formazione lombarda, la Resinglass Olbia archivia il girone d’andata della Pool Salvezza della A2 femminile di volley con 35 punti e 11 di vantaggio sulla zona retrocessione. Un gap che a cinque giornate dalla fine potrebbe valere l’ipoteca sulla categoria.

Il condizionale è d’obbligo: il margine sul quartultimo posto è ampio, ma la lotta per la sopravvivenza è destinata a inasprirsi, anche perché in questo momento aritmeticamente nessuna può dirsi salva, né spacciata. Sintomatica la partita di ieri, nella quale, avanti 2-0 dopo aver vinto i primi due set 25-20 e 25-22, la squadra di Dino Guadalupi ha subito il ritorno dell’avversario perdendo il terzo set 19-25. Ciò che ha reso forse ancor più determinata l’Hermaea, tornata in campo nel quarto decisa a chiudere la partita e conquistare i 3 punti, cosa che poi ha fatto vincendo il parziale col punteggio di 25-15.

E al prossimo turno si gioca di nuovo al GeoPalace, dove arriverà il Casalmaggiore, a segno all’andata 3-0, per la 1ª giornata di ritorno della Pool Salvezza. Il palazzetto di casa difficilmente tradisce l’Hermaea, che quest’anno, tra stagione regolare e post season, ha qui conquistato 26 punti, rimediando complessivamente 3 sconfitte, di cui due al tie-break.

