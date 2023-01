All’ultima seduta l’ardua sentenza. Roberto Occhiuzzi insegna. “Veniamo da una gara giocata due giorni fa, ma posso dire che i ragazzi fisicamente stanno bene: domattina torneremo in campo per valutare gli ultimi dettagli e prendere le decisioni”, spiega il tecnico dell’Olbia presentando l’infrasettimanale con la Fermana.

Bianchi in campo domani al “Nespoli” (ore 21) per la 6ª giornata di ritorno di Serie C contro una delle squadre più in forma del momento. “Sicuramente verranno a Olbia sereni, consapevoli di poter ragionare anche su due risultati: sta a noi limitare i loro punti di forza e approfittare di tutto ciò che ci concederanno nel corso della gara”, sottolinea Occhiuzzi. “Ai ragazzi chiedo di ripetere la prestazione di Siena: così le partite si vincono, continuiamo su questa strada”.

Dal basso del terzultimo posto in classifica, il tecnico dei galluresi sa che contro la Fermana l’Olbia ha a disposizione un solo risultato. “In ogni gara, che sia in casa o in trasferta, con la prima o con l'ultima, noi giochiamo per vincere. L'importante – avverte però Occhiuzzi – è scendere in campo consapevoli che la vittoria arriva grazie alla prestazione e non con l'ansia”.

Bianchi privi dello squalificato Bellodi. Arbitra Domenico Castellone di Napoli.

