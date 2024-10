Fuori gli acciaccati La Rosa e Gonzalez, dentro Marie-Sainte e Anelli: da vedere se gli ultimi due, rientrati in gruppo dopo lo stop per infortunio, giocheranno titolari domani al “Nespoli” contro la Puteolana.

Intanto, il tecnico dell’Olbia Lucas Gatti non lo esclude. Intervenuto per presentare la sfida valida per la 9ª giornata del campionato di Serie D, l’allenatore argentino non si è sbilanciato troppo né sulla linea difensiva né sulla formazione che intende schierare contro la compagine campana, unica imbattuta nel Girone G. Però, una cosa è chiara: “Giocheremo per vincere: poi succeda quel che succeda, perché il calcio è un gioco capriccioso, e noi lo sappiamo bene”, sottolinea Gatti.

“Un successo domani varrà doppio, e sarà importante innanzitutto sul piano emotivo”, spiega l’allenatore dei bianchi, reduci dallo 0-0 in casa del Trastevere nel turno infrasettimanale di mercoledì. “La vittoria è il risultato che ci manca per sbloccarci, al quale siamo andati vicini a Cassino e a Trastevere. Ogni pareggio sono 2 punti persi, e noi non possiamo permetterci di perdere punti”, aggiunge l’ex Boca Juniors, chiamato 2 settimane fa a risollevare le sorti dell’Olbia, al momento penultima con 3 punti in classifica, dopo l’esonero di Marco Amelia.

“Ci manca il gol, che lo faccia Furtado, De Grazia o Costanzo poco importa: mercoledì abbiamo creato tante occasioni, ma siamo mancati nel dettaglio, ed è su questo che stiamo lavorando. Sono molto orgoglioso dei progressi fatti dai ragazzi in così poco tempo: è tutto merito loro”, dice ancora Gatti, che ha guidato i galluresi nelle ultime tre giornate collezionando 2 pareggi e una sconfitta (in casa con la Paganese sabato scorso). “Ci manca vincere, e domani faremo di tutto per riuscirci. La Puteolana è imbattuta, ma è anche una squadra che pareggia molto: se a Olbia si accontenterà di non perdere – conclude – sarà meglio per noi”.

Squadre in campo alle 14.30: arbitra Rehmet Jusufoski della sezione di Mestre.

