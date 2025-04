Il primo dei 9 punti stimati per raggiungere la fatidica quota salvezza l’Olbia l’ha strappato alla Costa Orientale Sarda nel penultimo derby della stagione regolare, domenica scorsa.

All’appello ne mancano dunque ancora 8, che la squadra di Ze Maria dovrà conquistare nelle ultime cinque giornate del campionato di Serie D. A partire dalla gara con la Cynthialbalonga, attesa al “Nespoli” domenica. Fermo restando che in un girone così equilibrato, nel quale si concentrano 10 squadre in 12 punti tra i 23 del fanalino di coda Terracina e i 35 del Trastevere nono in classifica – con le altre, che dai 44 punti della Puteolana in su lottano per la promozione, diretta o attraverso i playoff – la quota salvezza potrebbe essere più bassa dei 42 punti stimati, è meglio non rischiare. Anche perché 2 lunghezze di vantaggio sui playout – a tanto ammonta la distanza di sicurezza tra l’Olbia e la zona retrocessione – sono poca roba.

Finché i bianchi resteranno fuori dalla parte più calda della classifica, la salvezza dipenderà solo da loro; in caso contrario, bisognerà sperare anche nei risultati delle antagoniste, un azzardo che sarebbe bene non sfidare. Contro la Cynthialbalonga, che con 46 punti è in corsa per i playoff, e che nel girone di ritorno ha collezionato 8 vittorie e 4 sconfitte, di cui 3 contro le prime della classe e una con l’Atletico Uri, e che all’andata fu sconfitta 2-1 con reti di Marroni e Costanzo (che torna a disposizione di Ze Maria dopo la giornata di squalifica scontata nel derby di Tertenia), un successo potrebbe aiutare.

Se la classifica non è cambiata troppo nelle ultime due giornate, nelle quali l’Olbia ha conquistato un solo punto tra la sconfitta interna col Savoia e il pareggio in rimonta contro la Cos, il fine settimana offre scontri diretti che potrebbero ribaltare la situazione in maniera significativa: meglio non farsi trovare impreparati.

