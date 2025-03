Stavolta Ze Maria gioca d’anticipo. Prima di presentare il derby con la Costa Orientale Sarda, in programma domani a Tertenia per la 12ª giornata di ritorno di Serie D, l’allenatore dell’Olbia tocca l’argomento caldo del mancato pagamento degli stipendi di febbraio, che avrebbero dovuto essere saldati entro il 20 marzo.

«È normale che nessuno sia contento di non percepire lo stipendio, ma la situazione è stata chiarita: la società ha garantito che la settimana prossima saranno pagati e i ragazzi si sono tranquillizzati», ha dichiarato stamattina nella consueta conferenza stampa della vigilia. «La squadra si è allenata forte, ed è concentrata sulla partita di domani che affronteremo come una partita normale», ha poi aggiunto. «È un derby, ma alla fine vale 3 punti. Loro giocano in casa, e sono forse all’ultima spiaggia, ma non è un problema nostro: se battiamo la Cos la teniamo a distanza e possiamo fare un balzo in avanti in classifica».

Il percorso dei galluresi

La sconfitta interna col Savoia, che ha interrotto il filotto di tre vittorie, non ha cambiato la classifica dei bianchi, che con 33 punti sono fuori dalla zona retrocessione. Ma essere risucchiati è un attimo. Per questo Ze Maria insiste: «Rispettiamo l’avversario ma per noi domani esiste un solo risultato». Ovvero la vittoria. «Al di là della sconfitta di domenica, caratterizzata da episodi particolari, stiamo attraversando un buon momento. La qualità di questa squadra è molto alta per la categoria: i ragazzi lo sanno, lo ribadisco ogni settimana. Stiamo cercando di essere seri in quello che facciamo, poi caliamo per cinque o sei minuti e l’avversario ne approfitta, ma non penso che qualcuno domani scenderà in campo pensando di essere superiore agli avversari». Che – per la cronaca – sono penultimi con 25 punti e 4 di distacco dagli spareggi salvezza.

Ma occhio all’approccio alla gara. «Alla ripresa degli allenamenti post Savoia ero molto arrabbiato non per il risultato, ma per come abbiamo giocato: non abbiamo giocato bene», sottolinea l’ex terzino dell’Inter, che ha debuttato sulla panchina dell’Olbia proprio nel derby di andata con la Cos, terminato 1-1. «Abbiamo fatto bene per cinque o sei minuti all’inizio, poi basta. Gli errori arbitrali non possono essere una scusa per non giocare a calcio. Noi non dobbiamo reagire, ma agire, che è ben diverso. Poi, si sono aggiunti gli stipendi e mi sono arrabbiato ancora di più», dice ancora Ze Maria. «Mancano sei partite alla fine del campionato, con 18 punti in palio. Abbiamo 2 punti di vantaggio sui playout e 2 di gap dal nono posto: io non posso sbagliare, la squadra non può sbagliare e la società non può sbagliare».

L’undici del derby

Quanto alla formazione, il tecnico brasiliano spiega: «Qualcosina cambieremo, anche perché mancherà Costanzo per squalifica e De Grazia per infortunio: in settimana abbiamo provato diverse soluzioni anche a livello di modulo, vedremo domani». Infine, il suo sostituto: domani in panchina Ze Maria non ci sarà in quanto squalificato. «In 15 anni di carriera da allenatore è la prima volta che vengo espulso, ed è accaduto solo per aver chiesto all’arbitro spiegazioni sull’annullamento del gol», ricorda a proposito della giornata di stop rimediata dopo il match col Savoia.

Comunque, «in panchina – svela Ze Maria – andrà Tore Melino». Tecnico dell’Under 19 ed ex difensore dell’Olbia. «È stato con noi tutti i giorni questa settimana: è in gamba, conosce l’ambiente ed è pronto».

Squadre in campo all’Is Arranas di Tertenia alle 15: arbitra Michele Buzzone di Enna.

