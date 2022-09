Con Nanni ancora indisponibile, la domanda sorge spontanea: chi sacrificherà Roberto Occhiuzzi contro il Montevarchi per fare spazio a Boganini?

Domenica, nella prima trasferta dell'Olbia nel campionato di Serie C, il match winner del debutto col Pontedera potrebbe partire titolare. Oltre al gol del successo del “Nespoli”, in 5 minuti, da subentrato a Biancu a fine partita, ha colpito anche una traversa. Decisamente l’uomo più pericoloso di Occhiuzzi, il 19enne pratese, capace di imprimere grande dinamismo all’attacco dei bianchi, apparso a tratti prevedibile nonostante gli sforzi di Ragatzu.

Del terzetto di partenza di domenica scorsa, Contini è in fase di rodaggio e si vede, mentre Biancu, trequartista alle spalle delle due punte, era reduce da un mese di stop per problemi fisici, col risultato che ha brillato meno del solito.

Meglio, insomma, Ragatzu con Boganini e l’altro subentrato (a Contini) Babbi: a Occhiuzzi l’ardua decisione di schierarli dal primo minuto o in corso d’opera. “È normale che ci siano delle gerarchie, per esperienza e per qualità, ma chi sta dietro si sta allenando con entusiasmo per dare il proprio contributo”, ha detto il tecnico a proposito dei cambi nel post partita col Pontedera. Meglio, insomma, avere l’imbarazzo della scelta.

