Francesco Ghirelli in visita all’Olbia. A poche ore dal match casalingo con l’Imolese, il presidente della Lega Pro ha incontrato la stampa accompagnato dal numero uno dei bianchi, Alessandro Marino.

Parla Ghirelli. Si è parlato di Serie C, naturalmente. “Siamo stati l’unica Lega che ha già fatto una riforma tagliando le squadre da 90 a 60, ma la prossima dovrà essere di sistema”, ha detto Ghirelli nella sala conferenze del Mater Olbia, dove, poco fa, si è tenuto l’incontro. “Non possiamo scimmiottare la A e la B: la C che ho in mente io è dei giovani, sostenibile economicamente, col tetto salariale e dotata di infrastrutture materiali e immateriali, a partire dagli stadi”.

Lo stadio del futuro. In proposito, Marino ha annunciato la sigla dell’accordo con Sportium per il progetto del nuovo stadio. “Abbiamo al vaglio diverse ipotesi: vorremmo agganciare il treno dei fondi europei del Prnn attraverso la Lega Pro”, ha spiegato il presidente dell’Olbia, che è il primo club di Serie C a essersi mosso in tal senso.

Al termine della conferenza stampa, Marino ha consegnato la maglia dell'Olbia a Ghirelli.

