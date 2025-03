Fuori Costanzo e De Grazia, ma anche Di Chiara e Luzayadio. Sono loro i grandi assenti nella lista dei 21 convocati dell’Olbia per il derby con la Costa Orientale Sarda, di scena oggi alle 15 all’Is Arranas di Tertenia.

Dei primi due ha parlato Ze Maria presentando lo scontro salvezza della 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie D. “Abbiamo Pasquale squalificato – ha ricordato ieri il tecnico dei bianchi, a sua volta squalificato – e De Grazia infortunato”. Quanto a Di Chiara e Luzayadio, il portiere sarebbe alle prese con problemi fisici, mentre l’esclusione dell’esterno destro dipenderebbe da una scelta tecnica.

Di certo c’è che contro la Cos qualcosa cambierà, come ha ammesso lo stesso Ze Maria, che sarà sostituito in panchina dall’allenatore dell’Under 19 Tore Melino: “Modulo? In settimana abbiamo provato diverse cose: vedremo il giorno della partita”. Cioè oggi. La sfida è cruciale per i padroni di casa, che vogliono rimanere in corsa per gli spareggi salvezza, distanti al momento 4 lunghezze, e per gli ospiti, che con 2 punti di vantaggio sui playout non vogliono scivolare in zona retrocessione.

Le due formazioni distano l’una dall’altra 8 punti e all’andata al “Nespoli” lo scorso 17 novembre, nella gara che segnò il debutto in panchina di Ze Maria, impattarono sull’1-1, con reti di Santoro e Staffa. Da allora, l’Olbia ha guadagnato 27 punti e sette posizioni in classifica, passando dal penultimo al decimo posto; la Cos 23 punti ma una sola posizione, salendo dall’ultimo al penultimo posto.

Il derby d’andata segnò anche l'esordio in tribuna al “Nespoli” di Murat Yilmaz, l’investitore turco intervenuto più volte nell’ultimo anno e mezzo per sostenere finanziariamente la proprietà svizzera del club gallurese, e al quale l’Olbia potrebbe rivolgersi anche in questi giorni per pagare gli stipendi di febbraio.

I convocati

Portieri: Ascioti, Rizzitano.

Difensori: Arboleda, Bertini, Buschiazzo, Diallo, Lucarelli, Pani, Petrone.

Centrocampisti: Biancu, De Jesus, Islam, Marroni, Maspero, Rizzo, Yanovskyy.

Attaccanti: Cabrera, Caggiu, Della Salandra, Furtado, Ragatzu.

