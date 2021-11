Il ritorno di King Udoh. Scontate le due giornate di squalifica, l’attaccante dell’Olbia sarà a disposizione per la partita col Siena. Sabato, in occasione della 14ª giornata del campionato di Serie C, la squadra di Max Canzi sarà di scena sul campo della sesta forza del girone B, e le giocate del centravanti scuola Juve serviranno come il pane.

Udoh scalpita. Espulso con rosso diretto contro il Modena, Udoh è a oggi il miglior marcatore dell’Olbia con 4 gol realizzati. “Nessuno come lui nell’attaccare la profondità”, ha detto spesso Canzi parlando dell’ex Pianese, alla seconda stagione in maglia bianca. Ma il suo impiego dal primo minuto al “Franchi” non è scontato se è vero che chi l’ha sostituito nel canonico 4-3-1-2 dei galluresi accanto a Daniele Ragatzu contro Pescara e Carrarese, ovvero Simone Mancini, ha fatto bene, soprattutto contro i marmiferi all’ultimo turno, segnando il terzo gol nel 4-1 del “Nespoli” di domenica scorsa.

Lezione imparata. “Dopo l’espulsione il ragazzo s’è scusato subito”, ha raccontato il tecnico dell’Olbia a proposito del brutto fallo commesso dal suo attaccante ai danni di un avversario nel match col Modena, gesto valso al giocatore cartellino rosso e squalifica. Difficile, allora, che Canzi decida di tenerlo a riposo per un altro turno per questioni disciplinari: sarà, insomma, un testa a testa con Mancini tra chi è più in forma o funzionale a scardinare la difesa del Siena.

Altra toscana. La retroguardia bianconera è stata battuta quest’anno solo 9 volte, ciò che fa di quello toscano il terzo miglior reparto arretrato del torneo. Una sfida nella sfida, superare la difesa del Siena, destinata a solleticare il killer instinct di King e la competizione con Mancini, e con tutti i giocatori dell’Olbia che vorranno contribuire alla causa in zona gol per portare a casa un risultato importante dopo il successo sulla Carrarese, definito nell’ambiente come il successo della ripartenza in un campionato da vivere nella parte alta della classifica.

