Prima “prova di reazione” per l’Olbia, che mercoledì al “Porta Elisa” (ore 16) affronta la Lucchese nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

La trasferta toscana giunge a proposito per la squadra di Roberto Occhiuzzi, invitata dal presidente Alessandro Marino, con un duro sfogo, a riprendere a fare risultato subito dopo la sconfitta casalinga col Gubbio, la sesta nel campionato di Serie C che vede i galluresi penultimi in classifica.

“Per noi è un’opportunità: il presidente ha ragione, dobbiamo dimostrare che valiamo più di quel che dice il campionato in questo momento”, interviene Lorenzo Babbi, chiamato a presentare, da ex, la sfida con i toscani.

“Affrontiamo una squadra forte, ma abbiamo la possibilità di fare bene. È capitato di non raccogliere quanto meritavamo, lungo una stagione succede, ma dobbiamo rimanere uniti e provare a superare tutti insieme questo momento”, aggiunge l’attaccante scuola Atalanta.

“Da parte mia, farò di tutto per sbloccarmi per dare una mano alla squadra”.

Anche in Coppa le assenze non mancheranno: a Lucca Occhiuzzi non potrà disporre per infortunio di Nanni, Secci, Palesi, Biancu, Renault e Travaglini.

