Il Cannonau Jerzu è l’unica società ogliastrina di Prima categoria ad aver presentato domanda di ripescaggio in Promozione. Reduce dal terzo posto della passata stagione nel girone C, i biancoverdi hanno confermato Marcello Guerriero in panchina. Il suo vice, Massimo Corda, va ad allenare la Juniores del Tortolì. Sulla panchina dell’Atletico Lotzorai ci sarà Simone Podda. I biancoblù perdono Mattia Muggianu, atteso dal Barisardo, ma si rinforzano con Roberto Giolitti (attaccante), i centrocampisti Matteo Rubiu e Matteo Pusceddu, e i difensori Marco Cuboni e Giuseppe Arras. È Valentino Porcu il neo allenatore del Tertenia, all’anno zero societario. Sognano in grande alla Baunese. Il club ha consegnato a Tore Mereu un tris d’assi per irrobustire la spina dorsale della squadra: Christian Ferreli in difesa e gli eterni Antonino D’Agostino in mediana e Marco Nieddu in attacco. In difesa dovrebbe restare anche l’omonimo dell’ex centravanti di Tortolì e Idolo e a centrocampo Carlo Mascia. A Ulassai confermato in panchina Michele Cannas, la squadra dovrebbe mantenere l’intelaiatura dello scorso campionato, tra cui Nicolò Cannas, con il probabile inserimento di un difensore centrale. Cambia il Cardedu: salutato Giuseppe Demurtas (a Villagrande, in Seconda), la nuova guida tecnica è Roberto Boi, già nei ranghi del club. Il rinforzo per l’attacco si chiama Arialdo Angioni, ex Barisardo e Tortolì. Probabile partente Mauro Arras. Capitolo Castor Tortolì, neopromossa: dopo l’addio di Daniele Salerno, i granata potrebbero ripartire da Marco Canzilla, ex Villagrande.

