Il mese di agosto dell’atletica sarda si concluderà così come è cominciato, ovvero all’insegna delle gare su strada. Gare su strada amate soprattutto dai fondisti isolani ma non disdegnate anche dai mezzofondisti veloci, in fase di preparazione in vista delle gare conclusive in pista tra settembre e ottobre.

Oggi si corre in due occasioni: alla nona edizione della ‘’Perdaxius Corre’’ e alla settima edizione del ‘’Trofeo L’Agliola’’ a Calangianus. Due appuntamenti importanti, dove ci saranno alcuni tra i migliori interpreti del fondo isolano. A Perdaxius, con l’organizzazione dell’Atletica Carbonia e inizio delle gare alle 18.30, l’evento sarà valido anche come campionato sardo Master, su una distanza di 9900 metri in un circuito da ripetere tre volte, poco più lungo di 3 km circa. Partenza e arrivo in località San Leonardo: tra le donne occhi puntati su Leonarda Cantara (F45, Monte Acuto Marathon), tra gli uomini si prospetta una bella sfida tra Oualid Abdelkader (M40, Cagliari Marathon Club), vincitore la settimana scorsa sui 18 km della manifestazione ‘’Dal Mare alla Montagna’’, e Roberto Melis (M45, Cagliari Atletica Leggera), vincitore a fine luglio del ‘’Trofeo Atletica Pabillonis’’.

Nel mentre, oggi, si gareggerà a Calangianus con il settimo ‘’Trofeo L’Agliola’’, ritrovo alle 18, organizzato dall’Atletica Luras. Partenza dalla cantoniera numero 15, arrivo nei pressi della Chiesetta della Madonna delle Grazie situata ai piedi del Monte Limbara. Otto i chilometri di gara previsti, di cui i primi 5 in salita. Favorito il giovane Francesco Mei, Promessa dell’Atletica Olbia.

