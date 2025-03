Si gioca oggi in recupero di Eccellenza Barisardo-Monastir. Un recupero di 45' dopo la sospensione nell'intervallo della gara di alcune settimane fa per un malore accusato dall'arbitro, sullo 0-0. Oggi con inizio alle 16, si giocherà quindi il secondo tempo di quella partita: 45' importantissimi per la classifica.

Con una vittoria, il Monastir volerebbe al secondo posto sorpassando il Tempio, a 55 punti. Si porterebbe a -4 dalla capolista Budoni, con la squadra di Marcello Angheleddu che potrebbe rilanciarsi nella lotta per la promozione diretta in Serie D.

Punti importanti anche per il Barisardo che domenica ha agganciato al quartultimo posto l'Alghero, superando la Ferrini (prossimo avversario domenica a Cagliari). Un successo consentirebbe agli ogliastrini di toccare quota 27, a fianco di Carbonia e San Teodoro.

