Sono iniziate oggi le visite mediche per i biancoblù. Come al solito i primi ad arrivare sono i giocatori italiani, a seguire quelli europei (Kruslin e Bendzius) e nei prossimi giorni gli americani Robinson, Jones, Dowe e Onuaku. Le visite proseguiranno domani, mentre sabato la Dinamo si trasferirà a Oristano, scelta come sede del ritiro pre-campionato.

Unico assente l'ala estone Kaspar Treier, impegnato con la nazionale di Estonia, che il 2 settembre sfiderà per gli Europei proprio la nazionale dei sardi Spissu e Datome, guidata dall'ex Sassari Pozzecco.

Per sostituirlo la società sassarese ha preso a gettone Tommaso Raspino, ala di 32 anni, che ha sviluppato la carriera soprattutto con Biella (serie A) e successivamente in A2 con Mantovana, Piacenza, Udinese e Stella Azzurra Roma

Il lavoro nelle prime settimane è affidato soprattutto al preparatore fisico Matteo Boccolini, alla sua undicesima stagione in biancoblù, ma l'aver cambiato appena tre giocatori consentirà al coach Piero Bucchi di lavorare in fretta sugli aspetti tattici.

Prima uscita quella del Trofeo Città di Eleonora, ad Oristano, che sabato 3 settembre vedrà Devecchi e compagni impegnati contro il Cedevita Olimpia Lubiana. Le altre due semifinaliste sono Monaco (Francia) e Hapoel Tel Aviv (Israele).

