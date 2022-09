Non c’è pausa per l’Eccellenza. Si gioca oggi, alle 16 (ad eccezione di Tharros-Ferrini, San Teodoro-Ghilarza e Taloro-Calangianus posticipate alle 17), la sesta giornata. La capolista Budoni, finora sempre vittoriosa, riceve il Bosa, reduce dalla giornata di riposo e sorpresa di questo avvio di campionato. I padroni di casa restano comunque favoriti. Trasferta insidiosa per il Latte Dolce, che insegue i primi della classe a due punti, attesa al “Lixius” di Lanusei. Due formazioni reduci dalla retrocessione dalla D e desiderose di riscatto immediato.

A Oristano partita di cartello tra la Tharros e la Ferrini Cagliari. Due formazioni che praticano un buon calcio. La difesa cagliaritana, la migliore (due reti subite), sarà messa a dura prova dal fortissimo attacco dei biancorossi, formato da Calaresu e Sanna (quasi certo il rientro).

A Serdiana, il Sant’Elena cerca riscatto contro una Villacidrese in salute e trascinata dall’attuale capocannoniere Palermo. L’Arbus, trasformata in positivo nelle ultime apparizioni, ospita un’Ossese che, come nella scorsa stagione, non ha ingranato nella partenza. Il Carbonia affronta il Li Punti mentre l’Iglesias ospita il fanalino di coda Monastir. Le formazioni minerarie attraversano un buon momento. A Gavoi, il Taloro va a caccia di punti pesanti contro il Calangianus. Da non perdere anche San Teodoro-Ghilarza, due compagini di valore. Riposa la Nuorese.

