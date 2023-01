Dopo le dimissioni dell'allenatore Angelo Bardini, il Treselighes (Girone E, Prima categoria) riparte da Cristiano Danna. La società di Villassunta ha scelto il 40enne romano, all'esordio su una panchina di prima squadra dopo una vita da calciatore e un'esperienza alla guida degli Allievi dell'Atletico Uri (con vittoria nella Coppa Primavera).

Danna ha giocato tra i professionisti con le maglie di Avellino e Nocerina, in serie D con il Corigliano e in Eccellenza campana con Solofra Civitanovese. Poi, l'arrivo in Sardegna, dove i tifosi lo hanno potuto applaudire con le maglie di Fertilia, La Palma, Ittiri, Alghero, Ozierese, Olmedo, La Corte, e Li Punti. Proprio con la società sassarese aveva iniziato la stagione come direttore sportivo.

Il suo esordio in panchina è previsto per domani pomeriggio, nella sfida casalinga contro il Cus Sassari.

© Riproduzione riservata