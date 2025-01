Bebo Antinori non è più l’allenatore della Ferrini. Il tecnico classe ‘71, arrivato a inizio novembre dopo l’addio di Sebastiano Pinna (ora alla Cos in Serie D), si è dimesso nella tarda serata di oggi. Una decisione arrivata all’indomani della sconfitta per 2-1 col San Teodoro, coi cagliaritani ultimi in classifica.

Antinori aveva esordito il 10 novembre in una sconfitta per 0-1 contro il Budoni capolista, una partita molto sfortunata e con diverse recriminazioni. In tutto ha collezionato 4 punti in 9 giornate: 0-0 col Ghilarza l'1 dicembre, 1-0 alla Nuorese la domenica dopo. La Ferrini è ultima con 11 punti, -4 dalla zona playout e -6 dalla salvezza diretta.

La società dovrà trovare un nuovo allenatore, in vista della sfida di sabato in casa col Calangianus quinto in classifica. Sarà il terzo stagionale, con l’obiettivo di risistemare la classifica e raggiungere la salvezza.

