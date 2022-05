Il record è stato cercato, preparato nei dettagli, voluto fortemente. Nonostante qualche problema fisico di troppo, è arrivato puntuale a dimostrazione che il talento può andare oltre i cavilli con cui ogni atleta si trova a fare i conti. Alice Maggioni, sabato e domenica scorsa in occasione delle prove tempi a Terramaini, si è resa protagonista di gare di caratura, tra cui spicca il primato sardo assoluto sui 50 stile libero in vasca lunga con il tempo di 26’’15. La sua distanza prediletta, quella dove riesce a esprimersi meglio e dove i margini di miglioramento sono ancora decisamente ampi.

L’allieva di Sandro Fiorentino, portacolori del Green Alghero, dopo un 2021 eccellente culminato con la convocazione agli Europei Juniores, ha cominciato il 2022 nella migliore delle maniere ottenendo già a metà marzo il record sardo assoluto sempre sui 50 stile in vasca corta, dimostrando ulteriormente qualche giorno fa di essere in un ottimo stato di forma proprio nel momento in cui le gare che contano si fanno sempre più vicine. A Terramaini, oltre alla vittoria e al record sardo assoluto sui 50 stile, ha fatto suoi anche i 100 stile in 57’’64, i 50 farfalla in 28’’25 e i 100 farfalla in 1’02’’76: poker di successi, convincenti e siglati con personalità, senza lasciare spazio a repliche a testimonianza di un processo di maturazione che può condurla lontano.

Processo di maturazione in cui è affiancata da dieci anni dal suo tecnico Sandro Fiorentino, allenatore ma anche pittore e poeta, personalità poliedrica consapevole che il nuoto è una disciplina dove la meticolosità fa la differenza, rivelandosi arma vincente. “Alice cresce sempre di più’’, sottolinea Fiorentino, “qualche giorno prima delle gare è stata male ma nonostante ciò è riuscita a recuperare dimostrando una forma solidissima. Speravamo in questo record sardo, è arrivato per certi versi un po’ inaspettato visto qualche acciacco prima delle competizione che, fortunatamente, non ne ha limitato l’efficienza’’. Gli appuntamenti principali sono dietro l’angolo e il connubio formato da Maggioni e Fiorentino si prepara con il massimo impegno. “Alice ha grandi potenzialità, sui 50 stile vale già sotto i 26’’ in vasca lunga’’, conclude. “Nuotiamo cinque volte alla settimana, abbiamo introdotto un allenamento di velocità pura con pinne e palette per aumentare la potenza della bracciata e l’agilità. Puntiamo ai Tricolori Cadetti, pronti a dire la nostra in un palcoscenico prestigioso’’.

