Un giovane esperto. Non è un fuoriquota, Gianmarco Staffa. Ma con i suoi 24 anni il giocatore romano non può essere considerato neppure un veterano.

Eppure, con oltre 150 presenze in Serie D (e 19 gol), il nuovo centrocampista dell’Olbia potrà dare il suo contributo nell’annata al via domenica col turno preliminare di Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena.

Intanto, l’Olbia annuncia di averlo ingaggiato per la stagione 2024/25. “Olbia Calcio 1905 è lieta di annunciare l’acquisto del centrocampista Gianmarco Staffa, classe 2000, in arrivo dal Legnano. Accogliamo Gianmarco – recita il comunicato emesso stasera dal club gallurese – con entusiasmo e gli auguriamo una stagione di successo con la nostra maglia. Benvenuto!”.

Oltreché quella del Legnano, in Serie D Staffa ha indossato le maglie della Flaminia Civita Castellana e del Seregno. Centrocampista centrale di ruolo, può inoltre giocare come esterno a destra, in mediana ma anche in difesa.

© Riproduzione riservata