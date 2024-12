Nuovo acquisto per l'Amatori Rugby Alghero, che si assicura le prestazioni di Riley Wilson.

Nato nel 1998 a Lismore, in Australia, viste le origini italiane ha ottenuto la nazionalità italiana.

Wilson può giocare da flanker, terza linea e tre quarti ed è già pronto a mettersi a disposizione di Marcello Garau e Gabriele Ambus.

Ha iniziato a giocare nel 2012 nelle fila dei Lennox Head Trojans junior, per poi giocare nel 2018 e nel 2019 con la selezione della Bond University. Nel 2020 torna ai Lennox Head Trojans, per far parte della prima squadra. Nel 2021 gioca con i Surfers Paradise Dolphins, poi disputa la preseason con la Benetton Treviso (Urc) e passa alla Valorugby Emilia (Top10) Nel 2022, indossa la maglia del Biella in Serie A.

© Riproduzione riservata