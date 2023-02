Nuovo acquisto della Costa Orientale Sarda nel girone G della serie D.

La squadra sarda ha tesserato Alessandro Balbo, difensore argentino classe 2002, proveniente dal Club Atlético Unión. Il nuovo arrivato potrebbe essere convocato per la prossima gara di domenica in casa contro la Casertana. La Cos è in piena zona playout. Domenica deve assolutamente vincere contro una delle squadre più forti del girone. Dopo la sfida con i campani, i delicatissimi scontri salvezza con Portici, Angri e Aprilia. Sfide che potranno segnare il destino della Cos. "Bisogna pensare partita dopo partita", dice il presidente Stefano Boi.

"Con la Casertana non sarà sicuramente semplice. Dobbiamo però cercare di sfruttare il fattore campo. Serve una vittoria. Sarebbe importante anche in vista dei prossimi scontri diretti. I ragazzi faranno di tutto per riscattare subito la sconfitta nel derby".

