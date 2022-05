Stop improvviso per il campionato di Serie D e ripartenza rinviata al 15 di maggio. Alcuni casi di positività al Covid riscontrati nel Lanusei hanno infatti indotto la Federazione a spostare in blocco tutte le gare per garantire la regolarità del torneo ed evitare sovrapposizioni e polemiche dato che sono in ballo punti promozione e punti salvezza. La giornata dell’otto di maggio quindi slitta al 15 di maggio e di conseguenza tutto il finale di stagione subisce uno scostamento in avanti.

I minerari. A prendere atto con una certa ansia di questa novità è senza dubbio il Carbonia di David Suazo che fra alcuni giorni allo Zoboli era atteso da un match salvezza contro il Muravera già salvo e al limite desideroso di stabilire il record di punti del club: una caccia disperata di risultati, quella dei minerari, per agganciare il treno spareggio che verrà rinviata al 15 maggio. Quindi scivolano al 18, al 22 e al 25 di maggio tutte le altre gare anche dei minerari.

