Continua a correre la Nuova Icom Selargius. Grazie all'ultima affermazione corsara sul parquet di Benevento (terza consecutiva e quarta nelle ultime 5 partite), le giallonere si sono issate in ottava posizione: l'ultima utile per l'ingresso nei playoff della Serie A2 Femminile di basket. E all'orizzonte c'è il derby di venerdì (ore 18) al PalaRestivo contro la Sardegna Marmi Cagliari.

Una crescita repentina per la formazione selargina, che dopo un inizio caratterizzato da numerose difficoltà ha saputo trovare la quadratura del cerchio grazie all'approdo in panchina del tecnico greco Vasilis Maslarinos: «Abbiamo giocato una signora partita in trasferta», afferma il coach di Salonicco, «avevamo di fronte una squadra molto giovane che non aveva niente da perdere. In verità non siamo partite seguendo il piano gara ma a partire dalla difesa abbiamo trovato il ritmo per trovare le chiavi di volta offensive con pazienza. Sono soddisfatto perché le ragazze ascoltano i miei suggerimenti e si fanno un mazzo in allenamento».

Arriverà allo scontro diretto con le giallonere con un bilancio di due sconfitte consecutive la Sardegna Marmi Cagliari, che sabato scorso, a La Spezia ha inseguito per larga parte del match, sfiorando il successo in rimonta: «E’ stata una partita davvero tosta», commenta Fabrizio Zirone, assistant coach della Virtus, «abbiamo inseguito fin dalle prime battute. Per lunghi tratti la squadra non è riuscita a fare quello che ci ha consentito finora di disputare un fantastico inizio di campionato. Poi le ragazze dopo aver subito un pesante passivo non hanno mollato. In particolare nell’ultimo quarto sono state brave a riprendere le padrone di casa e a riaprire la gara costruendo le condizioni per avere il tiro del pareggio o dell’eventuale vittoria. Rimane l’amaro in bocca perché se arrivi all’ultimo tiro che ti potrebbe regalare la partita e poi lo sbagli, il dispiacere è grande. Il segreto è quello di non abbatterci e pensare, io già lo faccio, alla prossima gara: il derby contro il San Salvatore Selargius. Senza dimenticarci, neppure per un secondo, che cosa ci ha portato a poter essere dispiaciuti oggi e questo, potrebbe essere il punto di partenza per lavorare bene e preparare il derby nel migliore dei modi».

