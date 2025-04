San Teodoro si prepara a inaugurare la quindicesima stagione di SwimTheIsland. La location gallurese si conferma protagonista nella manifestazione di nuoto in acque libere organizzata da TriO Events insieme a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, e il Golfo dell’Isola, nel savonese.

Appuntamento il 24 e 25 maggio sulla spiaggia La Cinta, sede della start line. Prime sfide dedicate, come da tradizione, agli 800m: Sprint Challenge, con turno di qualificazione e finale, Family/Team Event, composti da 2 o 3 membri, e staffetta Man-Woman-Man Relay. Il programma continua con la Short Swim (1.800m), competizione valida come Coppa Italia Nuoto Acsi. Per concludere all’insegna del relax, la nuotata al tramonto Sunset Swim (1.100m) verso il promontorio di Puntaldìa.

Nella seconda giornata, la Classic (3.200m) e la Long Swim (6.000m). A seguire le premiazioni anche per i partecipanti alla Combined, combinata di Short e Classic.

