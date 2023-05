La tenacia è sempre stata una delle sue qualità principali, unita al fatto di essere consapevole che ogni risultato è frutto di sacrifici, abnegazione e umiltà. Qualità che contraddistinguono Francesca Secci, tra le principali protagoniste dei Tricolori Primaverili Master 30 Finp classe S9 in vasca lunga andati in scena lo scorso fine settimana alla piscina Zero9 di Roma dove ha conquistato due medaglie d’oro, accompagnata da Silvia Quarantiello alla sua prima esperienza come tecnico paralimpico. Due nuovi titoli italiani nelle gare dei 100 dorso, con il tempo di 1’22’’56, e sui 100 farfalla con il crono di 1’20’’79 al termine di una manifestazione che ha coinvolto oltre settecento atleti provenienti da tutta la Penisola. Inoltre, ha ricevuto anche il premio per il miglior punteggio tabellare stabilito sui 100 dorso.

Trentatré anni selargina, tesserata per la Sa. Spo di Cagliari, Francesca Secci è uno dei fiori all’occhiello del nuoto sardo, in grado di prendere parte per ben due volte alle Paralimpiadi nel 2008 a Pechino e nel 2016 a Rio: i suoi sono risultati di assoluto prestigio, frutto di un impegno quotidiano notevole e di una passione incrollabile per il nuoto che le consente dal 2005 di essere sempre tra le atlete più competitive. Laureata in Lingue, e insegnante all’Istituto Tecnico Economico Pietro Martini del capoluogo, dalla sua ha un’ottima acquaticità e completezza che le permettono di rendere bene in tutti gli stili. Inoltre, ha una spiccata sensibilità in acqua che unita a un’ottima potenza aerobica le consentono di disputare i finali di gara, dove si accusa maggiormente la fatica, in maniera efficiente e redditizia.

«Siamo molto felici per questi risultati», commenta il suo tecnico Alessandro Medda 56 anni che segue Francesca dal 2021. «Francesca ha un grande entusiasmo, parte decisa e non teme la fatica: elementi, questi, che fanno la differenza». La stagione si prospetta avvincente e non mancano gli appuntamenti in cui mettersi in gioco. Saranno tante le gare che disputeremo: Francesca tornerà a gareggiare per il circuito in acque libere l’11 giugno a Pula mentre per quel che riguarda le gare in vasca sarà presente ai Tricolori estivi a Brescia in vasca lunga l’1 e il 2 luglio. Sempre con entusiasmo e desiderio di mettersi alla prova».

© Riproduzione riservata