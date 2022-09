Terremoto in casa Nuorese. Con un comunicato giunto in tarda serata si dimettono per insanabili divergenze con il presidente MaurizioSoddu i fratelli Antonello e Luciano Pittalis.Da oltre un ventennio emblema della Nuorese, erano consiglieri e gestori del marketing, del sito e della pagina Mondo Verdeazzurro.

