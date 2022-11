A un terzo di stagione la squadra sassarese deve decidere se vuole fare un campionato anonimo e pericolosamente vicino ai playout, oppure se può indirizzarsi verso la tranquillità strizzando l'occhio ai playoff. Il mese di novembre sarà decisivo per fare una scelta: cinque gare, tre in casa contro Aquila Montevarchi, Reggiana e Fiorenzuola, due trasferte a Rimini e Ancona. Occorrono almeno due vittorie e due pareggi per cambiare marcia, altrimenti i rossoblù di Greco resteranno impantanati nella zona pericolosa.

Obbligatorio vincere sabato al “Vanni Sanna” contro l'Aquila Montevarchi, formazione che occupa il terzultimo posto a 8 punti (4 in meno dei rossoblù) e propone la peggiore difesa del girone con ben 18 reti incassate. La formazione toscana è in crisi: 4 sconfitte di fila.

Questa volta non possono esserci distrazioni o scuse, la Torres deve vincere. E deve farlo con una partita d'autorità e segnando almeno due reti per mettersi al riparo da eventuali amnesie nel recupero, come accaduto già contro Cesena, Olbia e Pontedera. Anche perché poi le avversarie saranno tutte della zona playoff e il coefficiente di difficoltà sarà più elevato.

