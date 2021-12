In Serie D domani anticipano quattro sarde, ma la 16ª giornata non vedrà il Carbonia. Nuovo rinvio per la Vis Artena, da venti giorni alle prese con diversi positivi: salta la partita di domenica coi minerari, ultimi a 7 punti dopo la penalizzazione. La squadra di David Suazo ha così già chiuso l'anno e aprirà il 2022, finalmente, allo "Zoboli": il grande ritorno nel proprio impianto, dove manca da novembre 2020 dopo il contenzioso col Comune, sarà contro l'Aprilia il 5 gennaio (gara posticipata dal 22 dicembre).

In campo. Domani alle 14 Arzachena in casa dell'Afragolese: gli smeraldini hanno vinto le ultime quattro e sono quinti, i campani sono a -1 e negli ultimi giorni hanno fatto diversi movimenti in entrata e in uscita. Mezz'ora dopo l'Atletico Uri ospita l'Ostiamare dell'ex allenatore di Lanusei e Torres Aldo Gardini. Il clou è alle 15 al "Vanni Sanna", col secondo derby stagionale fra Latte Dolce e Torres (in coppa il 22 settembre hanno vinto i rossoblù ai rigori). Possibili volti nuovi, coi biancocelesti di Pierluigi Scotto (squalificato, non potrà incrociare il figlio Luigi) che hanno preso in settimana Alfredo Saba e Alessio Zecchinato mentre i rossoblù oggi hanno tesserato Michele Maganuco, attaccante ex Castiadas (2004).

Eccellenza. Nel massimo torneo regionale l'anticipo di domani è il derby Villacidrese-Guspini, alle 15. Giallocelesti rilanciati dall'arrivo di Graziano Mannu in panchina, hanno cambiato allenatore di recente anche i biancorossi (Diego Ghiani, dalla Juniores). Domenica il big match Ferrini-Ilvamaddalena alle 14.30 (le altre alle 15), Arbus-Ossese si gioca a San Gavino mentre Sant'Elena-Ossese a Villa San Pietro. Il recupero Monastir-Idolo anticipato a martedì 21 ore 15.30.

Promozione. Sono cinque gli anticipi di domani: nel Girone A Quartu 2000-Villasimius (ore 14.30), nel B Bonorva-Ozierese (15), Fonni-Tonara (15.30) e Tharros-Sadali (15), nel C Luogosanto-Calangianus (15). Atletico Cagliari-Quartu 2000 spostata dal 22 a giovedì 6 gennaio alle 15.

© Riproduzione riservata