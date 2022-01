Con la seconda vittoria in campionato Il Norbello lascia per la prima volta nella stagione, l’ultimo posto della serie A1 maschile di tennistavolo. Non contenta della vittoria europee, il Quattro Mori prosegue il momento favorevole e vincendo a Mazzano aggancia il Norbello al quarto posto della A1 femminile. Nel weekend hanno festeggiato, in serie A2 anche il TT Sassari, con una vittoria, e la Marcozzi con un pari contro la capolista.

A1 MASCHILE. Il Norbello ha vinto a Prato 4-1 e in un colpo solo lascia l’ultimo posto e aggancia al quinto Reggio Emilia e lo stesso Prato. Partita mai in discussione per lo stato di grazia di Carvalho e del nuovo arrivo Mendez, dopo l’ambientamento (e le sconfitte) all’esordio, sabato scorso. Vinte le prime due partite, rispettivamente con l’ex Lamadrid e Cappuccio, hanno atteso il match di Vellucci battuto da Merzlikin per tornare in campo. Mendez perde il primo set con Lamadrid, pareggia e dilaga nei due set successivi. Chiude Campos in tre set (si combatte solo nel terzo) con Merzlikin.

Stavolta la Marcozzi non ha spaventato il Messina che vince al Palatennistavolo 4-0. Una superiorità messa in chiaro sin dal primo match, quando Zhmudenko ha preso le misure rispetto all’andata, ed ha battuto Campos. Poco spazio per Giovannetti che racimola dieci punti in tre set contro Monteiro, numero 76 del mondo. Amato strappa a Mutti gli unici due set della partita ma cede al quinto. Punto finale di Monteiro su Campos.

A1 FEMMINILE. Dopo la semifinale dell’Europe Cup, il Quattro Mori aggancia la zona playoff, battendo in trasferta il TT Marco Polo per 4-1. Ora affianca il Norbello al quarto posto. Artefici del successo ancora una volta le rumene Dragoman e Plaian, con due punti ciascuno senza perdere un set. Dragoman ha battuto Petenzi e Armanini, Plaian ha superato la stessa Armanini ed ha firmato la vittoria battendo Wang Xuelan.

Nulla da fare per il Norbello, che Bolano contro l’Eppan è stato battuto 4-1 in un match che valeva il terzo posto. Una lunghissima partita di apertura ha mandato avanti il Norbello: Sikorska ha impiegato cinque set per battere Pergel. Dopo il pari di Vivarelli contro Kukulkova è salita è in cattedra l’ex Styhar. Prima ha battuto Giulia Cavalli, e dopo l’altra sconfitta di Kukulkova con Pergel, l’ucraina ha avuto la meglio in rimonta su Sikorska.

A2 MASCHILE. Seconda vittoria stagionale, e quarto posto, per il TT Sassari che ha battuto 4-1 la Stella Del Sud Napoli. Stavolta la parte del leone l’ha fatta il nigeriano Ashimiyu con due punti, in apertura con Di Marino e in chiusura con Mastroberti, sempre in quattro set. Gli altri punti, uno ciascuno di Poma e Morato. La Marcozzi ha bloccato sul 3-3 la capolista Ennio Cristofaro. Lo scatenato Kuznetsov ha battuto prima Pellegrini, poi Minervini rimontando due set. Altro punto di Kazeem, ma sul 3-1 la Marcozzi è stata rimontata sino al pari finale.

© Riproduzione riservata