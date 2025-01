Continua a suon di vittorie il duello tra il Norbello e il Castelgoffredo nella Serie A1 femminile. Nelle partite disputate in settimana per la prima giornata di ritorno, le lombarde hanno battuto 4-0 il TT Sassari, a distanza di quarantotto ore ha risposto il Norbello vincendo 4-2 il derby con il Muravera e riprendendosi la vetta della classifica.

Lunedì il TT Sassari ha incassato la sesta sconfitta di fila e resta ultimo. A Castelgoffredo si è difeso strappando un set ad Arlia con Rozanova, la stessa numero uno d’Italia è stata costretta al quinto e in rimonta da Garnova. Sconfitte per 3-0 per la stessa Garnova con Stefanova e Bello con Kolish.

A Muravera, mercoledì, in campo per il derby le due squadre al completo. Il Norbello parte bene con Matelova in tre set su Vishnyakova, e Tofant costretta al quinto da Roncallo. Vorobeva riapre i giochi per il Muravera battendo prima Tan Wenling e successivamente Tofant. Tra le due partite il punto di Matelova su Vishnyakova. Decide Tan Wenling in quattro faticosi set con Roncallo. Matelova e Vorobeva mantengono l’imbattibilità stagionale.

Mercoledi in campo anche il Quattro Mori nel recupero della prima di andata. A Bolzano è stato sconfitto 4-1 dal Sud Tirol. In formazione rimaneggiata e con Plaian acciaccata la squadra di Stefano Curcio ha reagito con Miriam Carnovale al punto iniziale di Monfardini. È andata vicina al vantaggio con Barani, battuta però al quinto da Debora Vivarelli, cedendo poi con Carnovale battuta in tre set da Monfardini. Tania Plaian ha dato poi via libera senza giocare a Vivarelli.

Il weekend

Scontro al vertice domani in A1 maschile. Carrara-Marcozzi, la prima contro la seconda. La Marcozzi è stata scavalcata in vetta dopo due partite non al massimo (pari con Messina e sconfitta con Bagnolese) che hanno interrotto la serie di cinque vittorie. Ora si deve guardare alle spalle da TT Sassari, che domani ospita il Norbello in un derby non certo scontato. Sassaresi terzi a -2 dalla Marcozzi, Norbello in serie positiva da tre partite.

In A2 maschile, nel Girone A può riprendere la corsa il Santa Tecla Nulvi, impegnato in trasferta con Torino Universitaria, penultima. Nel Girone B la fuga del Muravera potrebbe continuare, domenica mattina ospita il Ferentino penultimo. La Marcozzi domani gioca al Palatennistavolo con il Pescara.

