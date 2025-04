La doppia sfida è finita. Il Norbello va in finale e giocherà per lo scudetto della serie A1 femminile. Il Muravera, al suo primo playoff dopo vent’anni, si arrende con onore. Ieri, nel centro del Guilcer, la partita di ritorno è terminata 3-3, all’andata lunedì, il Norbello aveva vinto a Muravera 4-0, ipotecando l’ingresso in finale grazie anche alla migliore classifica nella prima fase, quando giunse primo e imbattuto.

Norbello sfiderà una tra Castelgoffredo e Sud Tirol, hanno pareggiato garauno 3-3, e giocheranno il ritorno domenica in Lombardia.

Nella partita di ieri il Norbello era già con le mente alla finale, praticamente già acquisita. Il Muravera, ancora senza Vorobeva rimasta in Russia infortunata, ha onorato l’impegno cercando di vincere la partita, anche se non sarebbe servito.

Dopo il punto di Matelova su Roncallo, la squadra del Sarrabus allenata da Pisanu è passata a condurre con Istrate e Vishnyakova, vittoriose su Tan Wenling e Sikorska. Norbello ancora avanti con Matelova, che resta imbattuta dopo quindici partite, e Sikorska rispettivamente su Istrate e Roncallo. La serata è chiusa dalla partita più combattuta, tra Vishnyakova e Tan Wenling vinta dalla russa 3-1 e 16-14 nel quarto set, per il definitivo pari del Muravera che esce così di scena.

