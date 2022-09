Nora Cup 2022 più forte del maltempo. Nonostante il forte temporale della mattinata, il torneo di doppio maschile e femminile di Terza categoria disputato sulla sabbia dello Stabilimento Il Villaggio 88, lungo la spiaggia di Nora, è stata un successo.

Nel torneo maschile, la vittoria è andata alla coppia formata da Matteo La Brocca (del Beach Tennis Pula) e Alberto Nessi (Beach Time Toro’s School), che hanno battuto in semifinale la coppia dell'Eolo Lorenzo Cadoni/Diego Fratini e in finale il duo del Laguna Rosario Affuso/Mauro Locci. Stop in semifinale per la coppia numero 1 del tabellone Massimiliano Capelli (Eolo Beach Tennis)/Enrico Montisci (Beach Tribù), già battuto nella fase a gironi dai futuri vincitori. Primo torneo di Terza in carriera per La Brocca, che già aveva timbrato tra i Quarta.

Nel femminile, vincono le gemelle Sara e Simona Urru (Beach Tennis Pula), campionesse regionali di Terza categoria. Le vincitrici hanno superato in semifinale Elena Pinna/Angelica Villecco (Eolo) in semifinale, Alessia Picci (Beach Tennis Pula) e Roberta Orrù (Beach Time Toro’s School) in finale. Semifinale anche per Monica Caocci (Laguna) e Alessandra Ciaccia (Beach Time Toro’s School).

