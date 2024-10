Dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro il Villasimius, il Carbonia si è ributtato sul mercato per cercare di affrontare con maggiore serenità il campionato di Eccellenza.

Alla corte di Diego Mingioni sono così arrivati Alessio Putzu, Gianluca Cocco e Leonardo Tocco.

Putzu è un difensore centrale, ex Iglesias, interessante nell'uno contro uno, già apprezzato da molti allenatori proprio per queste caratteristiche. Cocco è un classe 2006, difensore centrale, anche lui ex dell'Iglesias, dotato di un gran fisico, interessante anche in fase di impostazione, ritenuto di sicuro affidamento. Infine Tocco, originario di Cagliari, con cui ha disputato i vari tornei federali del settore giovanile, mediano, diverse esperienze in serie D al Vastogirardi. Vanno a comporre una rosa che la scorsa settimana si è arricchita dell'attacante argentino Federico Moreno, autore del gol partita contro il Villasimius, e del rientro di Alessandro Lardieri dal Budoni.

