I cagliaritani, alla ripresa del campionato di Serie A2, hanno battuto 5-1 in trasferta il Saints Pagnano grazie ai gol dello spagnolo e quelli di Demurtas e Suarez. Ancora sconfitta la Monastir Kosmoto, battuta 10-2 dall'Alto Vicentino. In rete Valdes e Marongiu per la squadra di Wilson, costretta a schierare in campo tanti giovani.

Serie B. Il C'è Chi Ciak vince 6-3 a Serramanna contro l'Avis Isola ed esce per la prima volta dalla zona calda. A firmare il successo sono stati Setti (doppietta), Marvich, Cuel, Arrais e Vaccargiu. La Mediterranea torna dalla trasferta in Piemonte sconfitta 7-2, con i gol di Ribas e Meloni che sono arrivati troppo tardi nel confronto contro il Futsal Fucsia Nizza.

Femminile. Il Santu Predu è stato battuto 4-3 nell'anticipo di Serie A2 femminile sul campo della San Marino Academy. Oggi le altre gare. In Serie A, lo scontro salvezza tra Athena Sassari e Padova. In A2 sono in programma Mediterranea-Roma e BRC 1996-Jasnagora nel girone B, Vip Tombolo-Cus Cagliari e Arzachena-Virtus Romagna nel girone A.

© Riproduzione riservata