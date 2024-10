Dall'Arbus Costa Verde di calcio al Delta Volley di Lanusei per la pallavolo, passando per la Fabio Aru Academy di ciclismo e l'Asd In Forma di Cardedu. Sono alcune delle 120 associazioni sportive dilettantistiche sarde premiate con “Noi Amiamo Lo Sport – 2024”, l'iniziativa promossa nell’Isola dal Gruppo Isa in collaborazione col Gruppo VéGé, il primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è frutto della collaborazione pluriennale tra Gruppo VéGé e Decathlon Italia per promuovere i valori dello sport, della salute e di una corretta alimentazione, sostenendo un bacino di destinatari molto ampio, composto dalle società sportive dilettantistiche di tutti gli sport. Il Gruppo Isa, col coinvolgimento attivo dei clienti dei supermercati Nonna Isa, Sidis Sardegna e Dimeglio, ha potuto premiare ben 120 società sportive sarde con voucher Decathlon del valore di 600 e 300 euro. Il totale dei premi supera quest’anno i 41.000 euro.

Per partecipare, i clienti con la spesa hanno ricevuto un QR Code che hanno poi donato alla società sportiva preferita tramite un’app dedicata. In tutto, hanno ricevuto almeno un codice 178 Asd sarde: di queste, il 67% ha ricevuto almeno un voucher per l’acquisto di attrezzature e materiale sportivo. In una speciale graduatoria per comuni si distingue Villacidro, con ben 21 Asd premiate per un totale di 7.600 euro ricevuti.

«Siamo davvero soddisfatti», commenta Michel Elias, amministratore della Isa Spa, «per il successo di questa iniziativa che anno dopo anno cresce sempre più e che ha un impatto molto positivo su tante piccole realtà sportive del nostro territorio. I nostri clienti hanno accolto con entusiasmo la terza edizione di “Noi amiamo lo sport” donando oltre 330.000 codici, +60% rispetto alla precedente edizione. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questi risultati e di poter sostenere concretamente un così grande numero di società sportive sarde».

