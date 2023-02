Parte col botto la stagione della Tharros, con la conquista della Coppa Italia di categoria. In attesa del debutto di domenica a Cagliari nel torneo di Eccellenza femminile, Noemi Scalas, attaccante biancorossa, si gode ancora l’emozione del primo trofeo stagionale, su cui ha messo la sua impronta indelebile, con la rete del 3-1 nella finale col Caprera.

Firma sulla Coppa

«Una grandissima emozione vincere la Coppa Italia, perché è il nostro primo trofeo ed è stato bellissimo segnare in finale. Un gol importante anche personalmente perché ha chiuso la partita e ci ha permesso di giocare in tranquillità nei minuti finali». Non poteva essere migliore l’avvio di stagione per la bomber originaria di Nurachi, che ha cominciato prestissimo a dare i primi calci al pallone. Dall’età di otto anni è nata la passione che l’ha portata anche a misurarsi col calcio maschile. Da cinque anni pratica il calcio femminile, in passato nelle fila dell’Atletico Oristano e da quest’anno con la maglia della Tharros.

Si punta in alto

Un prestigioso trofeo già in bacheca nella stagione del debutto anche per l’ambiziosa società oristanese, che punta in alto come la sua attaccante, che non si accontenta, anzi (ri)lancia la sua sfida al campionato. «Puntiamo al primo posto e lotteremo per la promozione, assieme a Cagliari, Caprera e Torres». Ne è convinta e non usa mezzi termini la Scalas, determinata nell’inquadrare l’obiettivo stagionale della sua Tharros, e già proiettata al debutto in campionato, dopo il turno di riposo della prima giornata. Domenica la squadra biancorossa farà visita al Cagliari, che all’esordio ha dilagato per 17-0 con il Maracalagonis. «Non sottovalutiamo nessuno. L’obiettivo è quello di migliorare settimana dopo settimana. Siamo cariche dopo la vittoria della Coppa, ma non esaltate. La partita col Cagliari sarà difficile e la stiamo preparando al meglio. Siamo pronte».

