Solleva subito la testa la Dinamo che aveva perso in volata contro Trieste la gara inaugurale della Next Gen Cup, il torneo giovanile delle squadre che militano in serie A. A Varese la squadra sassarese travolge Trapani 113-44.

Gara senza storia quella contro i siciliani, già battuti da Treviso con 59 punti di scarto. Basti dire che il primo quarto si è chiuso 29-10 per i ragazzi allenati da Carlini. Partita finità già dopo un tempo: 64-20.

Migliore realizzatore Enrico Casu con 24 punti. Ancora preciso da tre Vasselli (4/7) che ha firmato 16 punti. Tripla doppia per Trucchetti: 10 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Doppia doppia per Mudrusa: 14 punti e 12 rimbalzi.

