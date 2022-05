Un ottimo primo tempo non basta per battere Milano che vince 82-60 contro la Dinamo nella prima giornata della Next Gen Cup, torneo che mette in lizza le squadre Under 19 dei club di serie A.

Buona partenza. Molto buono l'avvio della formazione sassarese con i due aggregati Rtail (libanese) e Takiridis (greco) a trascinare la Dinamo nell'appassionante testa a testa del primo tempo, coi biancoblù di Carlini spesso avanti: 24-20 dopo il primo quarto e 41-39 al riposo, grazie anche al contributo di Riccardo Pisano, classe 2005 e ai rimbalzi del terzo aggregato Gherardini (11).

Nel secondo tempo Milano stringe le maglie in difesa e l'attacco sassarese ha qualche difficoltà: -6 alla fine della terza frazione.

L'inizio dell'ultimo quarto vede la rottura prolungata della Dinamo che incassa un break da 12-0 decisivo per le sorti del match: dal 51-69 del 34' la squadra sassarese non riesce più risollevarsi.

Ora le gare contro Treviso e Fortitudo Bologna.

Il tabellino Dinamo: Basoli, M. Piredda, Pisano 17, Ga. Carta, Palazzi, Sanna 4, S. Piredda, Gi. Carta, Cabras 2, Gherardini 5, Rtail 20, Tachiridis 12. All. Carlini.

© Riproduzione riservata