Nulla cambia in testa alla classifica dei bomber di Eccellenza quando manca una sola giornata al fatidico giro di boa. L’attaccante argentino dell’Ilvamaddalena, Blas Tapparello comanda con tredici reti. Sempre in seconda posizione, con due reti in meno, il bomber della capolista Ferrini Cagliari, Lorenzo Camba.

A quota dieci reti Stepahn Coquin (Bosa) e Mauricio Villa (ex Castiadas passato al Budoni), vengono raggiunti dalla punta del Porto Rotondo, Alessio Mulas. Quest’ultimo, domenica scorsa, ha realizzato una doppietta nella gara col Budoni, terminata due a due.

A nove reti Hernas Salazar (ex Arbus ora in D con l’Uri), Mattia Caddeo (Ghilarza) e Pierpaolo Falchi (Taloro Gavoi), a segno contro l’Ossese.

Di seguito la classifica marcatori di Eccellenza:

13 RETI: Tapparello (Ilvamaddalena).

11 RETI: Camba (Ferrini).

10 RETI: Coquin (3 rig.) (Bosa); Villa (3 rig.) (Castiadas); Mulas (Porto Rotondo).

9 RETI: Salazar (4 rig.) (Arbus); M. Caddeo (2 rig.) (Ghilarza); Falchi (Taloro Gavoi).

8 RETI: Santoro (Castiadas); Ragatzu (2 rig.) (Nuorese).

7 RETI: Fernandez (2 rig.) (Guspini); Mossa (Monastir K.); Virdis (Ossese); Littarru (1 rig.) (Taloro Gavoi).

6 RETI: M. Argiolas (Ferrini); Oggiano (Li Punti); Chelo (Ossese).

5 RETI: Monteiro, Usai (Budoni); F. Argiolas, Podda (4 rig.) (Ferrini); Caboni, Falciani (4 rig.) Mboup (2 rig.) (Sant’Elena).

4 RETI: Mainardi (Arbus); Spina (1 rig.) (Budoni); Boi (Ferrini); Fangwa (Monastir); Cocco (Nuorese); Gueli (Ossese); Ruzzittu (Porto Rotondo); Pusceddu (Taloro Gavoi).

3 RETI: Sylla (Arbus); Caddeo, N. Manca (2 rig.), Mattea (Asseminese); Mastromarino, Ruggiu (Bosa); D’Agostino, Murgia (Ferrini); Dessolis (Ghilarza); Bonicelli, Nieddu (1 rig.) (Idolo); Aiana, Cacheiro (1 rig.) (Ilvamaddalena); Ghiani (Monastir); Vinci (Nuorese); Dettori (Ossese): Secchi (Taloro Gavoi); Figos (Villacidrese).

2 RETI: Di Angelo (Bosa); Scioni, Tesfai (Castiadas); Atzei (Ghilarza); Bravo, Pedoni, Uccheddu (Guspini); L. Cocco (Idolo); Asara, Luiu, Moro (Li Punti); Anedda (1 rig.) (Monastir); S. Demurtas (Nuorese); Fantasia (1 rig.) (Monastir); Bulla (Nuorese); Contini, Sabino, Sini, Zinellu (Ossese); C. Mura, Pilosu (Sant’Elena); Angheleddu, Bruno, Muscas, Paulis (1 rig.), Piras, Sariang (Villacidrese).

